أقل من 200 مليون دولار.. انخفاض مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي

2022/01/31 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت مبيعات البنك من الدولار في مزاده ،اليوم الاثنين، لتصل إلى “أقل” من 200 مليون دولار.

وشهد البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي انخفاضا بنسبة بلغت 2.96% لتصل إلى 197 مليونا و370 الف دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيها 203 ملايين و 579 الفا و13 دولارا أمريكيا.

وذهبت معظم مبيعات البنك لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 145 مليونا و 900 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 51 مليوناً و 470 ألف دولار بشكل نقدي.

وقام 27 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 196 شركة توسط.

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