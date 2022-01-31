2022/01/31 | 16:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W22GU14XtGg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غالب الدعمي - استاذ الاعلام في جامعة اهل البيت | حول رفض مقترحات الصلح بين الاطار والتيار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غالب الدعمي - استاذ الاعلام في جامعة اهل البيت | حول رفض مقترحات الصلح بين الاطار والتيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).