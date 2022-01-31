2022/01/31 | 16:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MZ20g68tNRo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عن دولة القانون الشيخ محمد صيهود | عن موقف الاطار من وساطة القيادات الكردية ورئيس البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عن دولة القانون الشيخ محمد صيهود | عن موقف الاطار من وساطة القيادات الكردية ورئيس البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).