الإمارات تعلن عن ضريبة على الشركات وتحدد الاستثناءات وموعد التطبيق

2022/01/31 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية الإماراتية، الاثنين، عن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال (الشركات) تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارًا من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.

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