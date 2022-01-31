محلل: التيار يتبع اسلوب تقزيم الاخر باسم الديمقراطية

2022/01/31 | 16:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / السليمانية..اعتبر المحلل السياسي محمد البغدادي، الاثنين، أن التيار الصدري يمارس أساليب تدخل ضمن الكراهية واستبعاد الأطراف في الحوارات السياسية الأخيرة.وقال البغدادي لوكالة / المعلومة /، إن “عزل المكون الشيعي كونه صاحب الأغلبية المجتمعية سيضعه في خانة التقزيم بأسم الديمقراطية، كما ان سياسة الكراهية والاستبعاد التي ينتهجها التيار الصدري انتقائية وغير واضحة”.[…]

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