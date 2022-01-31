الموقف الوبائي في العراق: ارتفاع الإصابات اليومية وتسجيل 13 حالة وفاة

2022/01/31 | 16:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقاه "ناس"، (31 كانون الثاني 2022)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 7217 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 5759 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 13 مصابا خلال المدة المذكورة".

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