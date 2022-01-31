الزاملي يدعو أعضاء مجلس النواب إلى كشف ذممهم المالية

2022/01/31 | 16:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، عن ذمته المالية للعالم الحالي 2022 واستلام وصل رسمي مدقق من قبل هيأة النزاهة الاتحادية حول استلام استمارة كشف الذمة.وأكد الزاملي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان اجراءات كشف الذمة المالية مهمة جدا لحماية المال العام من جهة …

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