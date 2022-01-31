الفتح: دواعش السياسة أساس العمليات الإرهابية الأخيرة في العراق

2022/01/31 | 16:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معلومة/خاص..أتهم عضو تحالف الفتح عائد الهلالي ، الاثنين ، من اسماهم بـ”دواعش السياسة” بالتسبب بالعمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت العراق ، فيما اشار الى أن العجز الحكومي في الملف الأمني فتح الطريق أمامهم لزيادة عملياتهم الارهابية.وقال الهلالي لوكالة / المعلومة /، إن “استمرار التعرضات الارهابية سببه غياب الخطط العسكرية الحقيقة لقلع الإرهاب من […]

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