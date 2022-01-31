نسبة الإصابة ترتفع في العراق.. اجراء معدل الفحوصات المتعارف عليه سيخرج 11 الف اصابة يوميًا

2022/01/31 | 16:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت نسبة الاصابة بفيروس كورونا في العراق، في معدل متذبذب منذ ايام، تسبب بعدم وضوح الرؤية بشأن وصول العراق الى ذروة الموجة الرابعة لكورونا في العراق من عدمه.وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، 7217 اصابة جديدة، باجراء 26 الف و416 فحصًا، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 27%.ويوم امس سجل العراق 5582 […]

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