2022/01/31 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مستشار الامن الوطني قاسم الأعرجي ،اليوم الاثنين، عن وجود أكثر من 10 آلاف عنصر تابع لداعش في سجون قسد.

وشدد الأعرجي في تغريدة له على ضرورة قيام الدول بمحاكمة رعاياها من الدواعش في بلدانهم، وهم أكثر من عشرة آلاف عنصر، تابعين لأكثر من 50 دولة.

واضاف ان هؤلاء الارهابيين متواجدين حاليا في سجون قسد بالحسكة، شمال شرق سوريا، مشيرا الى انهم يشكلون تهديدا حقيقيا للمنطقة والعالم.

شددنا خلال لقائنا أمس مع الناتو واليوم مع سفراء الدنمارك والنرويج والسويد على ضرورة قيام الدول بمحاكمة رعاياها من الدواعش في بلدانهم، وهم أكثر من عشرة آلاف إرهابي، تابعين لأكثر من 50 دولة، وحاليا في سجون (قسد) بالحسكة، شمال شرق سورية، يشكلون تهديدا حقيقيا للمنطقة والعالم.

— قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) January 31, 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي: أكثر من 10 آلاف عنصر تابع لداعش في سجون قسد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي: أكثر من 10 آلاف عنصر تابع لداعش في سجون قسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).