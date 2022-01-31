الزاملي: كشف الذمة المالية “مهمة جداً” لحماية المال العام

2022/01/31 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي ،اليوم الاثنين، عن ذمته المالية للعام الحالي واستلام وصل رسمي مدقق من قبل هيأة النزاهة الاتحادية.

واكد الزاملي ان اجراءات كشف الذمة المالية مهمة جدا لحماية المال العام من جهة وايضا لحماية المسؤول الحكومي من التشكيك والتخوين في ذمته، داعيا في الوقت ذاته جميع اعضاء مجلس النواب للدورة الحالية الى الاسراع في كشف ذممهم المالية لعام 2022 باعتبار ان هذه الخطوة ركيزة اساسية وخطوة هامة في طريق الاصلاح ومحاربة الفساد.

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