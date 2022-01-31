قوة من الحشد الشعبي تنفذ عملية امنية في منطقة الزاب

2022/01/31 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / نفذت قوة من الحشد الشعبي عملية امنية لملاحقة فلول داعش في منطقة الزاب .وذكر بيان للحشد الشعبي :" ان قوة من اللواء 40 بالحشد الشعبي انطلقت ، بناء على معلومات استخبارية ، بعملية امنية استباقية في اطراف نهر الزاب لتفتيش ومسح المنطقة ".واضاف البيان :" ان العملية حققت اهدافها بتأمين المنطقة وقطع خطوط امداد وتواصل الفلول الارهابية" ./انتهى ح

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