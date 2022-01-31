الخلية تعلن مقتل

2022/01/31 | 16:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، مقتل ما يعرف بـ "نائب والي شمال بغداد" بضربة جوية في قضاء الطارمية.

وذكر بيان للخلية، 31 كانون الثاني/يناير، أنّ "جهاز الأمن الوطني أكّد مقتل ما يسمى نائب والي شمال بغداد خلال الضربة الجوية الأخيرة على أوكار داعش في الطارمية".

وأضاف البيان، أنّ الجهاز قال إنّ "التعرف على هوية ما يسمى نائب الوالي المدعو عدوان فرحان جفال والمكنى (شيخ سيف)، تم بعد إجراء الفحص الطبي (DNA) لجثته".

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