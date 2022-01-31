"قسد": منفذو هجوم الحسكة جاءوا من داخل العراق

2022/01/31 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤتمر صحفي، الإثنين، بعيد استعادتها السيطرة على سجن غويران في الحسكة من "داعش" إن مسلحي التنظيم الذين "شنوا الهجوم على منطقتنا قدموا من داخل العراق"

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