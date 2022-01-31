2022/01/31 | 16:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تلقى نادي الكرخ الرياضي، ثلاثة عروض من أندية إيرانية للظفر بخدمات اللاعب حسن عبد الكريم الملقب بـ”قوقية”.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، إن “احد وكلاء اللاعبين المسجل لدى الاتحاد الدولي بكرة القدم، اتصل اليوم بادارة نادي الكرخ وأظهر رغبة ثلاثة اندية ايرانية من فرق المقدمة بالدوري الايراني لضم لاعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صراع إيراني للظفر بخدمات نجم الكرخ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صراع إيراني للظفر بخدمات نجم الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).