بالصور.. تظاهرات في بغداد ضد ترشيح

2022/01/31 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات، اليوم الاثنين، في ساحة

النسور وسط العاصمة بغداد احتجاجا على

ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.

ونظّم المئات من المواطنين، صباح

اليوم، تظاهرة شعبية حاشدة في ساحة

النسور احتجاجا على تر

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