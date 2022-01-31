المساءلة والعدالة تعلن تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

2022/01/31 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم

الاثنين، تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة

الجمهورية.

وذكرت الدائرة الإعلامية بالهيئة في

بيان، إنَّ "الهيئة أنجزت تدقيق أسماء

المرشحين لرئاسة الجمهورية وفق قانونها

المرق

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