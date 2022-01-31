النزاهة تفصح عن تقرير زياراتها لمتابعة أداء دوائر وزارة الموارد المائية

2022/01/31 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وزارة

الماليَّة، اليوم الأثنين، إلى القيام،

بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بمنح وزارة

الموارد المائيَّة التخصيصات

الماليَّة التي تُلبِّي تنفيذ الخطط

المرسومة لها.

دائرة الوقا

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