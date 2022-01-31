مسحة الأنف أم الفم.. أيهما أدق للكشف عن كورونا؟

2022/01/31 | 16:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..على مدار العامين الماضيين، تطلب تشخيص الإصابة بفيروس كورونا فحص مسحة الأنف المزعجة لكثيرين، إلا أن خبراء توصلوا إلى أن هذا النوع من الاختبارات ليس الأمثل للكشف عن الإصابة.وأفاد الدكتور دونالد ميلتون، الخبير في فيروسات الجهاز التنفسي في جامعة ماريلاند، بأن النهج التقليدي لتشخيص التهابات الجهاز التنفسي كان عن طريق الأنف، وفق […]

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