مقتل شخص في قضاء الزبير بمحافظة البصرة

2022/01/31 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني بالبصرة، اليوم الاثنين، بمقتل شخص في قضاء الزبير في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "شخصا قتل في قضاء الزبير إثر تعرضه إلى إطلاقات نارية من قبل مجهول في مركز القضاء".

وبين أن "قوة من الشرطة والأدلة الجنائية وصلت مكان الحادث وقامت بإجراءات التحقيق".

وأكد أنه "تم نقل جثة المجني عليه إلى مستشفى الزبير العام".

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