نائب عن نينوى يؤكد ضرورة وجود ستراتيجية شاملة لاعادة اعمار البنى التحتية

2022/01/31 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا / أكد النائب عن محافظة نينوى مزاحم الخياط ضرورة وجود ستراتيجية كاملة لإعادة اعمار البنى التحتية في المحافظة .وقال الخياط في تصريح صحفي :" ان نواب نينوى سيعملون من خلال الموازنة المقبلة على توفير الدعم المالي اللازم لاعادة اعمار الموصل ".وطالب بتوفير الاطر القانونية اللازمة لمعالجة العراقيل في تنفيذ المشاريع في عموم المحافظة ./انتهى

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