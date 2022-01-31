علاوي يعلن غدا مبادرة سياسية لحل الازمة الراهنـة

2022/01/31 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يعلن رئيس ائتلاف "الوطنية " رئيس الجبهة الوطنية المدنية " موج " اياد علاوي ، غدا ، عن مبادرة سياسية جديدة لايجاد حلول للازمة الراهنة.وسيعقد علاوي مؤتمراً صحفياً يوم غد الاثنين ،في مقر ائتلاف الوطنية في شارع الزيتون ، للحديث عن آخر تطورات الوضع السياسي ./انتهى5

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