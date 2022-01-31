ميناء ابو فلوس التجاري يستقبل اطنان من مادة الكلنكر عند أرصفته

2022/01/31 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت وزارة النقل /الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاثنين، رسو خمس جنائب مع ساحباتها عند ارصفة ميناء ابو فلوس التجاري .وقال مدير عام الموانئ ، المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “الشركة تمتلك بنية تحتية متقدمة تجعلها من أكثر الموانئ تطورًا تنفيذا لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي […]

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