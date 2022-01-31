أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بالجائحة وواسط تتصدر القائمة الوبائية

2022/01/31 | 16:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 2.2 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 7200 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 31 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 7217 إصابة جديدة، و13 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5700 حالة تماثل للشفاء بمعدل 95.5%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 75 ألف شخص، بينهم 159 تحت العناية المركزة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24389 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 9.27 مليون شخص.

وشهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية قفزة لمؤشرات الجائحة بعد أسابيع من التراجع.

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