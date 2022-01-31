توصيات جديدة للارتقاء بعمل المنافذ الحدودية

2022/01/31 | 16:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، جملة من التوصيات الجديدة للارتقاء بعمل المنافذ الحدودية والحفاظ على الوتيرة التصاعدية في الأداء والعمل وفقاً لبيان رسمي.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي ترأس اليوم اجتماع مجلس هيئة المنافذ الحدودية الأول للعام 2022 في مقر الهيئة"، لافتة الى أن "الوائلي ابتدأ بكلمة عامة شملت مراجعة أبرز القرارات التي اتخذت في العام 2021 والتأكيد على طرح مواضيع مستقبلية في العام 2022، لإكمال مسيرة تصحيح المسار ووضع خطط ومنهاج عمل مدروس من أجل الوصول للأهداف المرجوة". وأضافت، أنه "تمت مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية والارتقاء بها نحو الأفضل والحفاظ على الوتيرة التصاعدية في الأداء والعمل على زيادة النجاحات المتحققة من قبل كافة الدوائر العاملة خلال العام الماضي والقادم، وجاء في أبرز التوصيات التي تم توصل إليها المجتمعون ما يلي: 1.متابعة تنفيذ توصيات محضر اجتماع اللجنة المشتركة بين هيئة النزاهة وهيئة المنافذ الحدودية والدوائر العاملة الذي عقد في مقر الهيئة من أجل ضمان تطبيق كافة التوصيات بالشكل المطلوب من قبل الدوائر العاملة والمحافظات وبشكل عاجل.2.صوت المجلس على استضافة مدير عام شركة التأمين الوطنية في الجلسة القادمة لمناقشة آلية عمل مكاتبها في المنافذ الحدودية.3.تم التصويت على السماح بإدخال مادة السيراميك المتكدسة في الجانب المقابل لمنفذ مندلي الحدودي بسقف زمني عشرة أيام من 1-10/ شباط 2022 من أجل تخفيف العبء على المستوردين العاملين بالمنفذ.4.التأكيد على منع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد من كافة المنافذ الحدودية والتأكيد على إشعار إقليم كردستان بالروزنامة الزراعية الاتحادية للعمل بموجبها من أجل حماية المنتج الوطني. 5.التأكيد على نقل ساحات التبادل التجاري إلى داخل البلد والاتفاق على المنهاج والبرنامج الذي سيتم طرحه في الاجتماع المزمع عقده مع الجانب الإيراني بتاريخ 2022/3/1 في بغداد/ هيئة المنافذ الحدودية".وأشارت إلى أنه "في ختام الاجتماع أوصى رئيس الهيئة كافة ممثلي المحافظات على متابعة تطوير المنافذ الحدودية والنهوض بواقع البنى التحتية وفي ذات السياق قدم شكره للمحافظات التي باشرت بذلك فعلا"، مستدركا: "ولكن نأمل المزيد من الاهتمام لهذا الملف المهم، مع التأكيد على ممثلي كافة الدوائر العاملة من متابعة ومراقبة توابعهم العاملين في المنافذ الحدودية وحثهم على العمل بمهنية ونزاهة وعدم السماح بمرور أي مخالفة وضمان جباية أموال الدولة بالشكل الصحيح وبموجب القوانين والتعليمات النافذة".

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