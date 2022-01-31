مصر.. طالب ابتدائي يمزق وجه زميله بسلاح أبيض

2022/01/31 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزق طالب وجه زميله بآلة حادة في مدرسة ابتدائية بمصر، مما استوجب تدخل جراحي للطالب المعتدى عليه بـ 100 غرزة داخلية وخارجية.

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