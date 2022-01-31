الزاملي يكشف عن ذمته المالية ويدعو النواب لكشف ذممهم

2022/01/31 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، عن ذمته

المالية، فيما دعا أعضاء البرلمان إلى

كشف ذممهم.

وقال مكتب الزاملي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن "الزاملي كشف اليوم، عن

ذ

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