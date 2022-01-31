2022/01/31 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدربُ المنتخب الوطني العراقي،

زيليكو بتروفيتش، اليوم الاثنين، أن

الاستعدادات لمواجهة المنتخب اللبناني

ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 لم

تكن جيدة، فيما أشار أن الفوز هو الأهم.

وقال بتروفيتش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتروفيتش يعلق قبل مواجهة لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتروفيتش يعلق قبل مواجهة لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).