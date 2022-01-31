ضرورة الفصل بين العلم والدين - سامح عسكر

2022/01/31 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر على الرغم أن البشرية تقلد في عمومها ثلاثة فئات هم (الأنبياء والفلاسفة والمُصلحون) إلا أن هناك قناعة راسخة بحدود ذلك التقليد، فالأنبياء مثلا كان البعض منهم يرتدي عمامة فهذا لا يعني أن نرتدي جميعا عمائم، وجميع القدماء كانوا يتغوطون في الصحراء والبراري وبمناطق ليست نظيفة وهذا لا يعني أيضا تقليدهم في ذلك، حتى في محاولات التشبه بالآلهة توجد خصائص إلهية لا يمكن تقليدها كمسائل العرش مثلا في الإسلام وهو ل ......





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