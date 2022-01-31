الخنجر: مبادرة الحنانة خطوة في طريق استقرار العراق

2022/01/31 | 17:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، اليوم الاثنين، ان مبادرة الحنانة خطوة في طريق استقرار العراق.وقال الخنجر في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “مبادرة الحنانة خطوة في طريق استقرار العراق ودفع الفتنة وتغليب لغة الحوار، مع التأكيد على تماسك تحالفاتنا واختياراتنا الوطنية”.وأضاف، “هدفنا واضح في بناء حكومة …

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