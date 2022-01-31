العمل تؤكد إلى زيادة التخصيص المالي لتوسعة الشمول بالحماية الاجتماعية

2022/01/31 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، إلى زيادة التخصيص المالي لتوسعة الشمول بالحماية الاجتماعية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “وكيل وزارة العمل للشؤون الإدارية والقانونية، علاء عبود السكيني، استقبل النائبان علي الساعدي وحسام الساعدي في مكتبه اليوم وجرى خلال اللقاء بحث آلية التعاون المشترك مع الوزارة”.وبين السكيني بحسب […]

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