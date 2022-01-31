أصحاب ولا أعز ؟؟؟ يؤكد نحن قوم ممتلؤون بأنفسنا .. - أحلام أكرم

2022/01/31 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحلام_أكرم أصحاب ولا أعز ..



يؤكد بأننا قوم ممتلؤون بأنفسنا !!!!قبل سنوات عدة قرأت مقالآ للسفير العربي السابق عبد الحميد البكوش تحت عنوان "" هل نحن قوم ممتلئون بأنفسنا "" والذي خلص فيه إلى أن إبتلاء الشعوب العربية بالفوقية والإستعلاء والكمال وإيماننا بإمتلاك الحقيقة المطلقة ومجبولون من طينة مغايرة لكل البشر هي أكبر المصائب التي إبتلينا بها ..لأن هذه الأوهام وأدت في دواخلنا الإحساس بأننا بشر نتشابه ف ......





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