2022/01/31 | 17:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FENPrk8IFVE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الأغلبية مع عمار برهان | الشهادات العليا بين طموح الدارس وحاجة البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الأغلبية مع عمار برهان | الشهادات العليا بين طموح الدارس وحاجة البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).