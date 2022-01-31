بعد اسوأ اسبوع تمر به.. ارتفاع الأسهم الأوروبية قبل اجتماعات البنوك المركزية

2022/01/31 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد أسوأ أسبوع تمر به منذ أكثر من شهرين مع تطلع المستثمرين إلى اجتماعات البنكين المركزيين البريطاني والأوروبي وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية وارتفاع التضخم والتوترات الجيوسياسية.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة مع صعود أسهم التكنولوجيا اثنين في المائة بعد هبوطها 13 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

وارتفع سهم فودافون 2.8 في المائة بعد أن قالت إنها ستتعاون مع انتل وشركات أخرى في تصميم هندسي خاص لشرائحها الإلكترونية لتعزيز الابتكار والكفاءة في تكنولوجيا الشبكات.

وزاد سهم كيه.بي.إن أكبر شركات الاتصالات في هولندا 1.1 في المائة بعد إعلان برنامج جديد لشراء أسهمها وزيادة توزيعاتها خلال 2022 بعد ارتفاع أرباحها الأساسية بفضل نمو إيرادات الهاتف المحمول، بحسب “رويترز” .

وانخفض سهم رايان اير 1.1 في المائة بعد أن منيت بخسارة قدرها 96 مليون يورو (107 ملايين دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وقال رئيسها التنفيذي مايكل أوليري إن الغموض يكتنف التوقعات بدرجة كبيرة.

وهوى سهم سايبم الإيطالية لخدمات الطاقة 27 في المائة بعد أن أطلقت تحذيرا بخصوص الأرباح وسحبت التوقعات التي أصدرتها في أكتوبر وذلك استنادا إلى تدهور هوامشها بسبب جائحة كوفيد-19 وارتفاع تكلفة المواد الخام.

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