إيطاليا: مبلغ ثروات الأسر وصل الى 10 تريليون خلال عام 2020

2022/01/31 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع صافي حجم الثروات الخاصة للأسر الإيطالية خلال عام 2020 الذي شهد تفشي فيروس كورونا المستجد، بواقع 102 مليار يورو (111 مليار دولار)، بحسب تقرير مشترك صادر عن “بنك إيطاليا” ومعهد الإحصاء الوطني في البلاد.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للانباء اليوم ، بأنه بعد تسجيل الزيادة الجديدة في حجم الثروات الخاصة للأسر الإيطالية، وصل مجموع مبلغ ثروات الأسر إلى 10 تريليون يورو خلال عام 2020، الذي شهد تفشي وباء كورونا.

وأظهرت البيانات أن الإيطاليين استمروا في تركيز معظم ثرواتهم في مجال العقارات، كما كانت هناك زيادة في الودائع واستثمارات التأمين.



من ناحية أخرى، انخفض حجم الثروة العامة خلال الفترة نفسها بواقع 260 مليار يورو، ليصل إلى قيمة سلبية قياسية قدرها 1.5 تريليون يورو.

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