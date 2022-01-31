2022/01/31 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم ديوان داونينغ ستريت 10 ،اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يأمل بإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم.

وذكر ممثل ديوان رئيس الحكومة البريطانية، أن الحديث سيتركز خلال ذلك على الوضع في أوكرانيا.

وأشار الممثل البريطاني، إلى أن جونسون سيتوجه في اليوم التالي، 1 فبراير، إلى أوكرانيا، ليلتقي رئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وسترافق رئيس الوزراء البريطاني في زيارته إلى كييف، وزيرة الخارجية إليزابيث تراس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن: جونسون سيتحدث مع بوتين بالهاتف ثم يلتقي الرئيس الاوكراني في كييف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن: جونسون سيتحدث مع بوتين بالهاتف ثم يلتقي الرئيس الاوكراني في كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).