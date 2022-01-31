الخارجية الامريكية تشيد بقسد وتؤكد قتل كبار قادة داعش في سجن الحسكة

2022/01/31 | 17:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاثنين، بيانا اشادت به بقوات سوريا الديمقراطية، مؤكدة قتل كبار قادة داعش اثناء الهحوم على سجن الحسكة في سوريا.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، نيد برايس في بيان، تابعته “ايرث نيوز”، ان “الولايات المتحدة تشيد بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لردها البطولي والفعال على هجوم داعش المتواصل على سجن […]

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