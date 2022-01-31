سقوط طائرة مسيرة قرب قاعدة سبياكر في صلاح الدين

2022/01/31 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيرة قرب قاعدة سبياكر في صلاح الدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "طائرة مسيرة استطلاعية تابعة الحشد سقطت بالقرب من قاعدة سبايكر".وأضاف "لغاية الان لم يتبين سقوطها اذا كان نتيجة خلل فني او تدخل صاروخي".

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