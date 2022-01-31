بالصور .. فعالية الصاعقة لطلاب الكلية العسكرية الثانيـة

2022/01/31 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفذت الكلية العسكرية الثانية فعالية الصاعقة للدورة 84 ، لرفع القابلية البدنية للطلاب وتأهيلهم ليكونوا ضباطا اكفاء في الجيش العراقي الباسل./انتهى5

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