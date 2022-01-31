2022/01/31 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / الاوامر الوزارية لتعيين ذوي المهن الصحية الساندة كما اصدرتها وزارة الصحة ./انتهى5الاوامر الوزارية الصادرة من الدائرة الادارية والمالية والقانونية على الرابط الالكترونيhttps://moh.gov.iq/?page=1856

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