خبير امني يكشف اسباب عدم انسحاب القوات الامريكية من العراق

2022/01/31 | 17:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى الخبير الخبير الامني والسياسي، محمد البصري، اليوم الاثنين، ان القوات الامريكية لن تنسحب من العراق مالم تكون الحكومة جادة في اخراجها، كاشفا عن ان القواعد الامريكية في العراق تجعلها تسيطر على الشرق الاوسط.وقال البصري في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “القوات الامريكية لم تأتي الى العراق لكي تخرج، حتى بعد الاتفاق […]

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