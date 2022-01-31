تقرير الوكالة الدولية للطاقة يتوقع انخفاض الطلب على الغاز

2022/01/31 | 17:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بنسبة 4.6 % العام الماضي، فيما توقعت انخفاضه هذا العام.وأوضح التقرير أن سبب الارتفاع هو الانتعاش الاقتصادي، بعد عام من الإجراءات الوقائية ضد كورونا، وبرودة الشتاء، وأن العرض لم يكن بوسعه مواكبة الانتعاش، الامر الذي أدى الى صعوبات فنية لدى بعض المنتجين وحدوث توتر في السوق أسفر عن ارتفاع الأسعار".وأشار التقرير إلى أن "درجات الحرارة العادية، ستسمح على الأرجح بتباطؤ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار الغاز وضعف النمو الاقتصادي، بينما قد يتراجع الضغط على العرض مع العودة التدريجية للقدرات بعد أن كانت متوقفة".ولفت التقرير إلى أن "الطلب العالمي على الغاز يبلغ 4148 مليار متر مكعب بحلول عام 2022، أي بزيادة متواضعة عن عام 2021 تعادل 0,9%، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي 4191 مليار متر مكعب". واعتبر تقرير الوكالة "نمو الطلب على المدى القصير بأنه سيعتمد على الطقس خلال ما تبقى من موسم التدفئة في نصف الكرة الشمالي، فيما سيشهد الغاز في أوروبا انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 4% هذا العام بسبب انخفاض الاستخدام لإنتاج الكهرباء".وبين أن "مصادر الطاقة المتجددة بالفعل لتوليد الكهرباء، بينما أصبح الكربون شديد التلوث أكثر قدرة على المنافسة بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وأن من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز 527 مليار متر مكعب هذا العام بعد 552 مليار متر مكعب في عام 2021".

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