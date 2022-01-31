2022/01/31 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم

الاثنين، الإطاحة بالاداري لـ"كتيبة

عمر بن الخطاب الداعشية" وأحد معاونيه

في نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان، أنه "استمرارا

للعمليات ا

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