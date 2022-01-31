2022/01/31 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاعبُ منتخبنا الوطنيّ، مهند جعاز،

اليوم الاثنين، إنه جاهزٌ للمباراةِ

بالرغم من انه لم يخض العديدَ من

المباريات مع المنتخب الوطني.

وقال جعاز في المؤتمر الصحفي الذي عقدَ

اليوم في ملعبِ صيدا البلدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جعاز: مباراة لبنان ستضعنا في منعطف جديد للحصول على تذكرة الملحق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جعاز: مباراة لبنان ستضعنا في منعطف جديد للحصول على تذكرة الملحق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).