قوات سوريا الديمقراطية: منفذو هجوم الحسكة جاءوا من داخل العراق

2022/01/31 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

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قالت قوات سوريا الديمقراطية بعيد استعادتها السيطرة على سجن غويران في الحسكة إن مسلحي داعش الذين شنوا الهجوم على المنطقة قدموا من داخل العراق.

وأضافت أن ما حدث في سجن غويران يدل على مساعدة دول إقليمية للتنظيم, مشيرة إلى أن الهجوم يظهر أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل خطرا ليس على المنطقة فحسب بل على العالم أجمع.

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