هيئة المنافذ: نقل ساحات التبادل التجاري مع إيران إلى الداخل

2022/01/31 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الاثنين، عدداً من التوصيات بشأن واقع عمل المنافذ، وتعزيز الإجراءات الإدارية.

وترأس رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان اليوم اجتماع مجلس هيئة المنافذ الحدودية الأول للعام ٢٠٢٢ في مقر الهيئة”.

وذكر بيان للهيئة أن “الوائلي بدأ بكلمة عامة شملت مراجعة أبرز القرارات التي اتخذت في العام ٢٠٢١ والتأكيد على طرح مواضيع مستقبلية في العام ٢٠٢٢ لإكمال مسيرة تصحيح المسار، ووضع خطط ومنهاج عمل مدروس من أجل الوصول للأهداف المرجوة”.

وتم مناقشة “جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية والارتقاء بها نحو الأفضل والحفاظ على الوتيرة التصاعدية في الأداء والعمل على زيادة النجاحات المتحققة من قبل كافة الدوائر العاملة خلال العام الماضي والقادم”.

فيما أشار البيان إلى “أبرز التوصيات التي تم توصل إليها المجتمعون”، وهي:

١.



متابعة تنفيذ توصيات محضر اجتماع اللجنة المشتركة بين هيئة النزاهة وهيأة المنافذ الحدودية والدوائر العاملة الذي عقد في مقر الهيأة من أجل ضمان تطبيق كافة التوصيات بالشكل المطلوب من قبل الدوائر العاملة والمحافظات وبشكل عاجل.

٢.



صوت المجلس على استضافة مدير عام شركة التأمين الوطنية في الجلسة القادمة لمناقشة آلية عمل مكاتبها في المنافذ الحدودية.

٣.تم التصويت على السماح بإدخال مادة السيراميك المتكدسة في الجانب المقابل لمنفذ مندلي الحدودي بسقف زمني (عشرة أيام) من ١-١٠/شباط ٢٠٢٢ من أجل تخفيف العبء على المستوردين العاملين بالمنفذ.

٤.التأكيد على منع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد من كافة المنافذ الحدودية والتأكيد على إشعار إقليم كردستان بالروزنامة الزراعية الاتحادية للعمل بموجبها من أجل حماية المنتج الوطني.

٥.التأكيد على نقل ساحات التبادل التجاري إلى داخل البلد والاتفاق على المنهاج والبرنامج الذي سيتم طرحه في الاجتماع المزمع عقده مع الجانب الإيراني بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١ في بغداد/ هيئة المنافذ الحدودية.

وفي ختام الاجتماع أوصى رئيس الهيئة كافة ممثلي المحافظات على متابعة تطوير المنافذ الحدودية والنهوض بواقع البنى التحتية وفي ذات السياق قدم شكره للمحافظات التي باشرت بذلك فعلا ولكن نأمل المزيد من الاهتمام لهذا الملف المهم، مع التأكيد على ممثلي كافة الدوائر العاملة من متابعة ومراقبة توابعهم العاملين في المنافذ الحدودية وحثهم على العمل بمهنية ونزاهة وعدم السماح بمرور أي مخالفة وضمان جباية أموال الدولة بالشكل الصحيح وبموجب القوانين والتعليمات النافذة”.

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