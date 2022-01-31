2022/01/31 | 17:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد حسين المشاط، اليوم الاثنين، ان امريكا واسرائيل لا يمكن أن يوفرا أي حماية لدول العدوان وأسلحتهما أثبتت فشلها وعجزها.و بارك المشاط “لأبناء الشعب اليمني وأبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إعصار اليمن الثالثة”.واضاف ان “العملية التي حققت أهدافها في العمق الإماراتي بأبوظبي ودبي، تأتي ردا على […]

ظهرت المقالة المشاط: امريكا واسرائيل لا يمكن أن يوفرا أي حماية لدول العدوان وأسلحتهما أثبتت فشلها وعجزها أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشاط: امريكا واسرائيل لا يمكن أن يوفرا أي حماية لدول العدوان وأسلحتهما أثبتت فشلها وعجزها) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشاط: امريكا واسرائيل لا يمكن أن يوفرا أي حماية لدول العدوان وأسلحتهما أثبتت فشلها وعجزها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).