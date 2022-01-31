وزير خارجية عُمان يجري أول زيارة إلى سوريا.. والأسد: متغيرات المنطقة تتطلب مقاربة سياسية

2022/01/31 | 17:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، الرئيس السوري بشار الأسد، على هامش زيارته إلى العاصمة السورية الاثنين، في غضون مساع للتقارب وعودتها إلى محطيها الإقليمي، بعد أكثر من عقد تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية.

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