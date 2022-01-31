’آبل’ تواجه انتقادات بشأن حزمة رموز تعبيرية جديدة.. رجل حامل!

2022/01/31 | 17:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرضت شركة «آبل» لموجهة من الانتقادات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن نشرت مجموعتها الجديدة من الرموز التعبيرية.

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وتضمنت المجموعة الجديدة من الرموز التعبيرية لنظام «iOS 15.4» الجديد، رمزًا لرجل حامل، وأخر لشخص حامل مثلي، وفقاً لـ نيويورك بوست.

وفقًا لـ Emojipedia، ستشمل هذه المجموعة الجديدة من الرموز التعبيرية وجهًا بعيون مليئة بالدموع للاستعطاف، ووجه بفم مائل، وأخر يبدو كأنه يذوب، ورمزاً لشفاه.

أيضًا ستتوفر 7 رموز تعبيرية جديدة لرمز اليد، بالإضافة إلى 25 رمزًا لطرق المصافحة للأعراق المتنوعة، والتي تتواجد بألوان مختلفة بدايةً من الأبيض إلى الأسود.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، أن شركة «آبل» أقدمت على هذه الخطوة لاعتقادها أنها جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها صانعو الرموز التعبيرية، حتى يجعلوا طريقة التواصل الرقمية أكثر شمولاً وسهولة، وذلك من خلال طرح رموز مثلية بين الرموز الأخري.

بينما لم يلاقي الأمر الاستحسان من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غرد أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقاً: “كيف يمكن للرجل أن يكون حامل..



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وعلى نفس المنوال، علق أخر: “كيف يمكن للرجل أن يكون حاملا؟ أخبرني أن الأمر ليس كذلك … إن الحضارة تنهار”.

فيما سخر شخص آخر معلقاً: “تم إرسال الرمز التعبيري الجديد للرجل الحامل من خلال مافيا المثليين المتواجدة على تويتر”.

لكن اكتفي ممثلو شركة «آبل» بالصمت، ولم يردوا حتى الآن على سيل الهجمات والانتقادات التي شنها المستخدمون على تحديث الرموز التعبيرية الجديد.

الجدير بالذكر، أن نظام التشغيل الجديد لا يزال في المرحلة التجريبية، ورغم ذلك فإن النسخة النهائية ستحتوي على ما يقدر بـ 37 رمزًا تعبيريًا، وفقاً لـ MacRumors، يوم الخميس الماضي.

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