البارتي: الصورة اتضحت بعد اجتماع الحنانة واطراف من الاطار ستشترك بالحكومة

2022/01/31 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الحزب الدمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، عن وضوح صورة العملية السياسية بعد اجتماع الحنانة اليوم، فيما اكد ان اطرافا من الاطار التنسيقي ستشترك في الحكومة.وقال القيادي في الحزب عماد باجلان، لـ”ايرث نيوز”، ان “الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني يعمل منذ فترة على لم الشمل ووحدة الصف وتقارب وجهات النظر بين فرقاء المكون […]

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